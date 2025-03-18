Перемирие и признание Крыма? Чего ждать от телефонного разговора Путина и Трампа

«Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок», — отметил он.

При этом по словам Трампа, переговоры по Украине вступают в «критическую стадию». Такое заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Однако Трамп отметил, что весь переговорный процесс проходит позитивно, и он серьезно настроен на то, чтобы добиться сделки по украинскому вопросу.

На днях, проводя пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин оценил предложение Вашингтона и Киева о прекращении огня в зоне боевых действий на Украине на месяц. Так, он заявил, что Россия «согласна прекратить боевые действия», однако эта приостановка должна привести к долгосрочному миру.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», - подчеркнул президент РФ.

При этом Путин отметил, что на саму идею о перемирии Россия смотрит позитивно и, «безусловно, ее поддерживает», однако есть масса вопросов, требующих детального уточнения.

«Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами…на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», - сказал он.

КРЫМ ПРИЗНАЮТ?

В свою очередь глава Госдепа США Марко Рубио в эфире радиостанции Fox отметил, что предстоящий разговор лидеров США и РФ поможет продвинуться в урегулировании ситуации на Украине. Рубио уточнил, что обе стороны после переговоров США с Украиной и РФ ближе к решению конфликта, но Вашингтон не считает действия кого-либо из участников полностью удовлетворительными.