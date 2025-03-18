Перемирие и признание Крыма? Чего ждать от телефонного разговора Путина и Трампа
Пока весь мир замер в ожидании телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в администрации США уже обсуждают возможное признание Крыма российским, а в Киеве снова кричат о красных линиях.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное перемирие на Украине, его слова приводит РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов Трамп уверенно подчеркнул, что российские власти согласятся, после того, как Украина пошла на аналогичный шаг.
В ПРЕДВЕРИИ РАЗГОВОРА
Тем временем, во вторник, 18 марта, должен состояться телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Трампа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула в понедельник, 17 марта.
В интервью журналисту Павлу Зарубину, Песков уточнил, что главной темой разговора станет «вопрос украинского урегулирования», однако сроки личной встречи оба лидера установят сами.
«Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок», — отметил он.
При этом по словам Трампа, переговоры по Украине вступают в «критическую стадию». Такое заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Однако Трамп отметил, что весь переговорный процесс проходит позитивно, и он серьезно настроен на то, чтобы добиться сделки по украинскому вопросу.
На днях, проводя пресс-конференцию после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин оценил предложение Вашингтона и Киева о прекращении огня в зоне боевых действий на Украине на месяц. Так, он заявил, что Россия «согласна прекратить боевые действия», однако эта приостановка должна привести к долгосрочному миру.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», - подчеркнул президент РФ.
При этом Путин отметил, что на саму идею о перемирии Россия смотрит позитивно и, «безусловно, ее поддерживает», однако есть масса вопросов, требующих детального уточнения.
«Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами…на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», - сказал он.
КРЫМ ПРИЗНАЮТ?
В свою очередь глава Госдепа США Марко Рубио в эфире радиостанции Fox отметил, что предстоящий разговор лидеров США и РФ поможет продвинуться в урегулировании ситуации на Украине. Рубио уточнил, что обе стороны после переговоров США с Украиной и РФ ближе к решению конфликта, но Вашингтон не считает действия кого-либо из участников полностью удовлетворительными.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американская сторона обнародует результаты телефонного разговора между президентами Трампом и Путиным сразу после его завершения.
Тем временем не утихают обсуждения условий урегулирования украинского конфликта, которое, кажется, маячит на горизонте.
Так, администрация Трампа допускает возможность признания Крыма российской территорией в рамках соглашения России и Украины. Об этом сообщило информагентство Sеmafor со ссылкой на источники.
Более того, США могут обратиться к ООН с просьбой, чтобы организация поступила аналогичным образом. Информагентство полагает, что такой подход Трампа сблизил бы его позиции с Путиным. При этом официально никаких решений еще не принято и возможное признание со стороны США - лишь одна из множества опций, которые сейчас обсуждаются в Белом доме.
В частности, в эти дни республика Крым принимает поздравления с 11-й годовщиной возвращения в состав России. Референдум состоялся 16 марта 2014 года, на котором свыше 96% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ.
В свою очередь директор Национальной разведки США Тулси Габбард считает, что разговор американского и российского лидеров будет продуктивным. Ее слова приводит NDTV.
«Я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит его (хозяина Белого дома - прим. НСН) непоколебимую приверженность миру», - сказала она.
Габбард также отметила, что Трамп «очень трезво» смотрит на продолжающийся конфликт и четко обозначил свой приоритет – положить конец этим военным действиям.
«Он надеется на успех этих переговоров, но не ради себя, а ради дела мира ... У него есть лучшие переговорщики, работающие как с украинцами, так и с Россией и Путиным, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего прогресса…», - уточнила она.
А ЧТО ТАМ ЗЕЛЕНСКИЙ?
Главный оппонент Путина - украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня, однако для начала Россия должна перестать выдвигать свои условия. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале после телефонного разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
Украинский лидер также обсудил с Макроном готовность коалиции стран Европы работать с Киевом для приближения справедливого мира. По словам Зеленского, разрабатываются конкретные шаги вместе с партнерами.
Что касается признаний ряда экс-территорий Украины российскими, 12 марта Зеленский заявил, что это является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Трансляцию его выступления вело украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.
«Признавать какие-либо оккупированные территории (речь идет о присоединении территорий Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей — прим. НСН) Россией мы не будем. Это самая главная красная линия», — высказался политик.
Тем временем, по данным издания The Economist, Киев считает, что президент США «терпеть не может» Украину, которая за семь недель превратилась «из союзника в клиента, причем с преимущественно воображаемыми долгами».
«Ясно одно: Трамп нас терпеть не может», — заявил источник издания.
Издание пишет, что Украина сейчас вступает в самый неопределенный период с начала проведения спецоперации, так как армия понимает, что у нее нет другого выхода, кроме как окапываться.
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