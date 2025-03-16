Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
16 марта 202518:35
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Гештаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте офиса Зеленского.
Вместо Анатолия Баргилевича назначен генерал-майора Андрей Гнатов, являвшегося ранее замначальника ведомства.
Гнатов командовал объединенными силами ВСУ до конца февраля этого года.
Причины кадровых перестановок не называются.
Ранее Генштаб ВСУ спустя три дня признал оставление позиций в городе Судже Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru