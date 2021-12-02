Донбасс не помешает: Белоруссии предсказали «декоративный» референдум имени Лукашенко

Изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение референдума по обновленной Конституции страны в феврале 2022 года. Он уточнил, что на данный момент план такой, если «не начнется война». Глава государства уточнил, что усилится роль правительства, парламента и Всебелорусского народного собрания. Насколько – непонятно, потому что Лукашенко сразу же подчеркнул: «Сильная президентская власть остается».