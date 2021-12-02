Донбасс не помешает: Белоруссии предсказали «декоративный» референдум имени Лукашенко
Результаты референдума глава государства подомнёт под себя - политическая система при Лукашенко никогда не изменится, заявил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ.
Изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение референдума по обновленной Конституции страны в феврале 2022 года. Он уточнил, что на данный момент план такой, если «не начнется война». Глава государства уточнил, что усилится роль правительства, парламента и Всебелорусского народного собрания. Насколько – непонятно, потому что Лукашенко сразу же подчеркнул: «Сильная президентская власть остается».
«Учитывая характер Лукашенко, все это будет декоративными изменениями, призванными продемонстрировать миру хоть какие-то изменения в белорусской системе. То, что он намекает на сохранение сильной президентской власти, говорит о том, что он видит себя по-прежнему во главе страны в качестве президента. В любом случае он продолжит баллотироваться. Учитывая то положение, которое он сейчас занимает, очевидно, что он попытается результаты выборов подмять под себя, так же как и результаты референдума. Я не верю в изменение политической системы Белоруссии, пока там находится Александр Лукашенко», - отметил Безпалько.
По его словам, если Белоруссия будет вынуждена вмешаться в какую-либо войну, в таких условиях провести референдум будет невозможно.
«Если кто-то нападет на Белоруссию или она будет вынуждена вмешаться как военная единица в какую-то войну, в рамках договора ОДКБ например, то в таких условиях проводить референдум или выборы будет невозможно. Если это будет война в Донбассе, то при чем здесь Белоруссия? В этом случае нет никаких препятствий для проведения референдума», - добавил Безпалько.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал приезд Лукашенко в Россию с сентябрьскими выборами.
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