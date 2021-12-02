«Если не начнется война»: Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции Белоруссии

Проект новой конституции Белоруссии может быть опубликован примерно через месяц, а проведение референдума ожидается в 20-х числах февраля 2022 года, если «не начнется война». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

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По словам белорусского лидера, он «сам писал» Конституцию, так как видел, «какие нужны полномочия, чтобы удержать страну». Лукашенко подчеркнул, что власти хотят «взять предложения от людей» и в феврале следующего года вынесут основной закон на референдум.

«Обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главная, но не единственная цель новой конституции. Документ закрепит сильную президентскую власть, учтет усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, которое рассматривает наиболее острые вопросы.

В начале ноября Лукашенко представили доработанный проект Конституции Белоруссии, пишет RT. Позднее он заявлял, что работа над изменениями в основной закон находится на финишной прямой, напоминает РИА ФАН.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КонституцияБелоруссияАлександр Лукашенко
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