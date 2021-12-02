«Если не начнется война»: Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции Белоруссии

По словам белорусского лидера, он «сам писал» Конституцию, так как видел, «какие нужны полномочия, чтобы удержать страну». Лукашенко подчеркнул, что власти хотят «взять предложения от людей» и в феврале следующего года вынесут основной закон на референдум.

«Обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главная, но не единственная цель новой конституции. Документ закрепит сильную президентскую власть, учтет усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, которое рассматривает наиболее острые вопросы.

В начале ноября Лукашенко представили доработанный проект Конституции Белоруссии, пишет RT. Позднее он заявлял, что работа над изменениями в основной закон находится на финишной прямой, напоминает РИА ФАН.

