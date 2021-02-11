Шушкевич: Переломный период настанет, если «переломать» Лукашенко

Белоруссия переживает переломный период в жизни страны и народа. Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что ситуацию можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН обрушился с критикой на действующего главу государства.

«Лукашенко всегда подменяет один вопрос другим, который ему кажется выгодным. Сейчас протест в Белоруссии происходит по одной причине – за Лукашенко проголосовало не более 20% избирателей. Остальные за него не голосовали. Была фальсификация выборов, она возмутила всех! Никто не голосовал за Лукашенко, а он оказался победителем. Поэтому надо переломать негодяя, нашего нелегитимного и незаконно избранного президента. И тогда будет переломный период. Пока он еще не наступил», - заметил он.