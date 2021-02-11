Шушкевич: Переломный период настанет, если «переломать» Лукашенко
Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН заявил, что перемены только начались: теперь в республике не «население», а народ и граждане.
Белоруссия переживает переломный период в жизни страны и народа. Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что ситуацию можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН обрушился с критикой на действующего главу государства.
«Лукашенко всегда подменяет один вопрос другим, который ему кажется выгодным. Сейчас протест в Белоруссии происходит по одной причине – за Лукашенко проголосовало не более 20% избирателей. Остальные за него не голосовали. Была фальсификация выборов, она возмутила всех! Никто не голосовал за Лукашенко, а он оказался победителем. Поэтому надо переломать негодяя, нашего нелегитимного и незаконно избранного президента. И тогда будет переломный период. Пока он еще не наступил», - заметил он.
Собеседник НСН выразил уверенность, что смена власти в Белоруссии должна принести не развал экономики, а отказ от тоталитарных силовых методов управления.
«Страна не развалится. Страна наоборот, сплотилась. Раньше было население, а сейчас у нас народ и граждане в Белоруссии. Наше национальное самосознание возросло за время этой нелепой тирании. Лукашенко и его команда правят силовыми методами. Они жалкие троечники, они никогда хорошо не учились в большинстве своем. Им неприемлемы методы управления, которые опираются на достаточно сложные науки – экономику, политологию. Это им не по зубам. Они хотят править методом тирании и издевательства над людьми. Четыре человека погибли у нас в результате протестов, потому что эта вся мерзость, которая всплыла вверх, хочет господствовать. А разума у нее, чтобы господствовать и быть избранной, нет. Вот и вся суть конфликта в Белоруссии», - добавил он.
Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что попытки извне дестабилизировать ситуацию в Белоруссии могут быть предприняты весной, однако вряд ли они будут успешными. При этом глава КГБ отметил, что внутриполитическая обстановка в стране стабильна.
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