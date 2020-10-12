«Санкции не помогут». В Белоруссии оценили меры ЕС против Лукашенко
Первый глава постсоветской Белоруссии и политолог в эфире НСН рассказали, какие санкции Евросоюза могут испугать белорусского лидера.
Санкции против Александра Лукашенко согласовали на встрече в Люксембурге главы МИД стран Евросоюза. Как сообщает агентство ТАСС, они будут введены, если ситуация в Белоруссии не улучшится.
Евросоюз требует от Лукашенко прекращения полицейского произвола на акциях протеста против фальсификации президентских выборов, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН выразил сомнение в эффективности санкций ЕС против Лукашенко.
«Я поддерживаю санкции против Лукашенко. Но у него ничего святого нет, кроме жажды власти. Так что я не думаю, что в Европе придумали что-то новое. Так что не знаю, что они могут сделать против него. Санкции эти хуже всего сказываются на населении Белоруссии. Поскольку Лукашенко поддерживает власть России и персонально Путин, дает ему деньги на головорезов, которые бьют здесь демонстрантов, то никакие санкции не помогут», - посетовал Шушкевич.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН предположил, что санкции будут в основном персональными, по политическим и дипломатическим каналам.
«Например, запрет на въезд, запрет иметь счета. Это не сильно повлияет на позицию Беларуси, потому что это не экономические санкции. Я бы это расценивал, как нежелание всерьез конфликтовать с Беларусью», - отметил Дзермант.
Он указал, что МИД республики уже стал симметрично применять санкции в отношении различных должностных лиц европейских стран.
«Неприкрытое давление ЕС требует симметричного ответа. Чтобы они не думали, что это давление легитимно, правомерно. Чтобы в Европе понимали, что белорусское руководство не допустит ни вмешательства в свои внутренние дела, ни давления, ни каких-то политических требований», - подчеркнул политолог.
Ранее Евросоюз ввел в действие санкции против 40 чиновников Белоруссии. Минск объявил об ответных санкциях.
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