«Санкции не помогут». В Белоруссии оценили меры ЕС против Лукашенко

Санкции против Александра Лукашенко согласовали на встрече в Люксембурге главы МИД стран Евросоюза. Как сообщает агентство ТАСС, они будут введены, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

Евросоюз требует от Лукашенко прекращения полицейского произвола на акциях протеста против фальсификации президентских выборов, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН выразил сомнение в эффективности санкций ЕС против Лукашенко.

«Я поддерживаю санкции против Лукашенко. Но у него ничего святого нет, кроме жажды власти. Так что я не думаю, что в Европе придумали что-то новое. Так что не знаю, что они могут сделать против него. Санкции эти хуже всего сказываются на населении Белоруссии. Поскольку Лукашенко поддерживает власть России и персонально Путин, дает ему деньги на головорезов, которые бьют здесь демонстрантов, то никакие санкции не помогут», - посетовал Шушкевич.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН предположил, что санкции будут в основном персональными, по политическим и дипломатическим каналам.