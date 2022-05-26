«Это классика!» Турчак пытается переиграть Володина в заочной перепалке

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак увидел в словах спикера Госдумы Вячеслава Володина критику в свой адрес, поэтому вступил с ним в заочную полемику, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.

Ранее Володин раскритиковал частые поездки депутатов в Донбасс. После этого Турчак заговорил о «полностью оторвавшихся от реалий чиновниках», которые сами не ездили в Донбасс, а просиживали штаны в удобных креслах.