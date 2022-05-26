«Это классика!» Турчак пытается переиграть Володина в заочной перепалке
В пикировке высокопоставленных единороссов нет ничего страшного, а кто кого «переиграл» мы вскоре узнаем, сказал в эфире НСН Евгений Минченко.
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак увидел в словах спикера Госдумы Вячеслава Володина критику в свой адрес, поэтому вступил с ним в заочную полемику, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
Ранее Володин раскритиковал частые поездки депутатов в Донбасс. После этого Турчак заговорил о «полностью оторвавшихся от реалий чиновниках», которые сами не ездили в Донбасс, а просиживали штаны в удобных креслах.
«Это тема Турчака, по партийной линии туда ездят депутаты. Я думаю он воспринял критику депутатов, как персональную критику в свой собственный адрес, поскольку он этот проект курирует. Это выяснение отношений не между Турчаком и Володиным, а конфликт, описанный еще в классике политологии, кто главнее - партия или фракция, какая дисциплина важнее – партийная или парламентская. Теперь мы видим, что объективные противоречия вылились в словесную перепалку. Ничего страшного не произошло», - сказал Минченко.
При этом он отметил, что только опытным путем можно будет понять, кто из высокопоставленных «единороссов» переиграл коллегу.
«Надо посмотреть на результаты. Если поездки депутатов на Донбасс резко сократятся, значит Володин переиграл. Если их активность сохранится на том же уровне или возрастет, значит сильнее оказался Турчак. Но мы узнаем это только опытным путем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что самое главное для депутатов, ездящих в Донбасс, не быть там обременением. «Приезжают, а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация», - посетовал депутат.
Вскоре Турчак разразился гневным постом в Telegram-канале партии.
«Вопросы об обременении, охране этих ребят - депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас вопросов. (…) Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», - подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации.
В середине марта Турчак резко высказывался в адрес Аркадия Дворковича, заявив о его «национал-предательстве» и призвав начать «самоочищение» общества.
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