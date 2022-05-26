Турчак раскритиковал высказывания Володина о депутатах в Донбассе
Комментировать работу депутатов-единороссов в Донбассе может только тот, кто «был там и пропустил это все через себя», считает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Слова политика приводит Telegram-канал партии.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал парламентариев не злоупотреблять поездками в регион, отмечая, что они пропускают заседания. Кроме того, депутатам необходима охрана, поэтому они могут стать «обременением».
Турчак отметил, что подобные высказывания об «обремении и охране» вызывают вопросы. Политик подчеркнул, что депутаты будут продолжать свою работу, пока она будет необходима жителям взятых под контроль российскими силами территорий.
«Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», — указал Турчак.
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