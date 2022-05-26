Милонов поспорил с Володиным: «Охрана в Донбассе нужна не мне, а Турчаку»

К слову, ответил Володину и сам вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, дав понять, что никому из депутатов в Донбассе охрана не требуется. Он заявил, что слова об обременении и охране депутатов, ездящих в Донбасс, вызывают у него вопросы, и призвал не обращать внимание на высказывания «ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников».

Милонов, в свою очередь, рассказал, что во время своих поездок он общается с местными жителями и оказывает им помощь. При этом он отметил, что за время своих поездок на Донбасс у него даже «завелся» там собственный помощник.

«А мы приезжаем, что мы там? Нырнули в БТР, проехали. Что надо поделали, с людьми я пообщался. Люди сидят по подвалам. Они увидели депутата, у них сразу другое отношение. Люди видят, что приехали не просто так. Я им помощь раздал, заявления принял и отработал сразу моментально. У меня под Попасной помощник депутата теперь завелся. Он работает с людьми и присылает оперативно все данные. Если что нужно помочь по документам, по медицине. Ни копейки государственных денег не тратим на это, все за свой счет», - добавил Милонов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посещали территории Донбасса. По его словам, политики, в частности, посетили Волноваху, химико-металлургический завод в Донском и центр помощи «Единой России».

