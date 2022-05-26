Милонов поспорил с Володиным: «Охрана в Донбассе нужна не мне, а Турчаку»
Депутат Госдумы уверяет в эфире НСН, что ездит в Донбасс на свои средства и в охране не нуждается.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что ездит на Донбасс без охраны в одной каске и «трофейном» бронежилете. По словам политика, он решает там важные вопросы, а под Попасной (Луганская область – прим. НСН) у него даже появился помощник. Охрана в Донбассе нужна не простым депутатам, а статусным политикам, решающим действительно серьезные вопросы, подчеркнул он.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам не стоит злоупотреблять с поездками в Донбасс. По его словам, им нужна специальная охрана, которая слишком дорого обходится. В этом контексте Виталий Милонов сообщил, что даже сама поездка в ДНР и ЛНР никак не финансируется государством.
«Я и сейчас еду на Донбасс. Я не знаю тарифы архангела Гавриила, но вроде бы по тарифу он не берет. У меня нет никакой охраны, я ей никогда не пользуюсь. Единственное, если мы ездим в Попасную, где идут боевые действия, то я еду вместе со своими товарищами из музыкальных коллективов. Они тоже никакие деньги не берут. Бронежилет у меня бесплатный, трофейный, каска тоже. Кому точно не нужно ехать, так это тем, кто приезжает на экскурсии статусно покивать головой. А вот, например, Турчак туда приехал и решил миллион вопросов - вот это понятно. Считаю, что у него абсолютно точно должна быть охрана. Приезжает один из руководителей нашей партии и моментально видно, как у него все решается», - сказал Милонов.
К слову, ответил Володину и сам вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, дав понять, что никому из депутатов в Донбассе охрана не требуется. Он заявил, что слова об обременении и охране депутатов, ездящих в Донбасс, вызывают у него вопросы, и призвал не обращать внимание на высказывания «ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников».
Милонов, в свою очередь, рассказал, что во время своих поездок он общается с местными жителями и оказывает им помощь. При этом он отметил, что за время своих поездок на Донбасс у него даже «завелся» там собственный помощник.
«А мы приезжаем, что мы там? Нырнули в БТР, проехали. Что надо поделали, с людьми я пообщался. Люди сидят по подвалам. Они увидели депутата, у них сразу другое отношение. Люди видят, что приехали не просто так. Я им помощь раздал, заявления принял и отработал сразу моментально. У меня под Попасной помощник депутата теперь завелся. Он работает с людьми и присылает оперативно все данные. Если что нужно помочь по документам, по медицине. Ни копейки государственных денег не тратим на это, все за свой счет», - добавил Милонов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посещали территории Донбасса. По его словам, политики, в частности, посетили Волноваху, химико-металлургический завод в Донском и центр помощи «Единой России».
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