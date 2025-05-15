Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Переговоры России и Украины перенесли на вторую половину дня четверга. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, перенос связан с инициативой турецкой стороны.

В Стамбуле в четверг, 15 мая, пройдут первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Делегацию России, как и три года назад возглавит помощник президента Владимир Мединский. СМИ сообщали, что встреча представителей во дворце Долмабахче ожидается после обеда, она состоится в закрытом режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ПереговорыСтамбул

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