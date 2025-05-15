Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
15 мая 202511:51
Переговоры России и Украины перенесли на вторую половину дня четверга. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, перенос связан с инициативой турецкой стороны.
В Стамбуле в четверг, 15 мая, пройдут первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Делегацию России, как и три года назад возглавит помощник президента Владимир Мединский. СМИ сообщали, что встреча представителей во дворце Долмабахче ожидается после обеда, она состоится в закрытом режиме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru