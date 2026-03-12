Лерчек готовится к экстренной госпитализации

Это стало возможным после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре. У нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких.

От дальнейшего пребывания в больнице блогер отказалась. Она уехала из больницы под расписку, чтобы быть рядом с сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

