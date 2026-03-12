Лерчек готовится к экстренной госпитализации
12 марта 202605:17
Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек готовится к экстренной госпитализации и лечению, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.
Это стало возможным после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре. У нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких.
От дальнейшего пребывания в больнице блогер отказалась. Она уехала из больницы под расписку, чтобы быть рядом с сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Взломавший базу ФБР в 2023-м хакер угрожал слить файлы Эпштейна
- Лерчек готовится к экстренной госпитализации
- Глава СКР запросил доклад о нападении неизвестных с битами на семью на Камчатке
- Песков: Telegram должен выполнить требования закона, чтобы избежать блокировки
- Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран
- Магазины обяжут принимать подтверждение возраста в Max
- СМИ: Иранский беспилотник врезался в небоскреб в Дубае
- Трамп: США уже победили в операции против Ирана
- СМИ: У берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера
- Экс-помощник Путина Сурков опроверг информацию о своем отъезде из России