Лерчек готовится к экстренной госпитализации

Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек готовится к экстренной госпитализации и лечению, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

У блогера Лерчек диагностировали рак

Это стало возможным после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре. У нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких.

От дальнейшего пребывания в больнице блогер отказалась. Она уехала из больницы под расписку, чтобы быть рядом с сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
