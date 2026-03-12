Песков: Telegram должен выполнить требования закона, чтобы избежать блокировки
12 марта 202604:29
Telegram должен выполнить положения законодательства России и находиться в контакте с властями, чтобы избежать блокировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он призвал владельцев мессенджера найти вариант для решения этих проблем.
Роскомнадзор отследит трафик даже через сервисы VPN, поэтому мессенджеру Telegram не удастся «обхитрить» ведомство, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
