Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран

По его словам, одновременно выйдут на рынок из резервов разных стран 400 миллионов баррелей нефти. Президент США указал, что это позволит резко сбить мировые цены на сырье и полностью нейтрализовать угрозу, которую создавал Иран. Выступление Трампа закончилось фирменным танцем под песню группы Village People.

Тем временем, у берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

