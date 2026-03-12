Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран
12 марта 202604:01
Американский лидер Дональд Трамп на мероприятии со сторонниками в штате Кентукки объявил о беспрецедентной координации Международного энергетического агентства.
По его словам, одновременно выйдут на рынок из резервов разных стран 400 миллионов баррелей нефти. Президент США указал, что это позволит резко сбить мировые цены на сырье и полностью нейтрализовать угрозу, которую создавал Иран. Выступление Трампа закончилось фирменным танцем под песню группы Village People.
Тем временем, у берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран
- Магазины обяжут принимать подтверждение возраста в Max
- СМИ: Иранский беспилотник врезался в небоскреб в Дубае
- Трамп: США уже победили в операции против Ирана
- СМИ: У берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера
- Экс-помощник Путина Сурков опроверг информацию о своем отъезде из России
- СМИ: Взрывы звучат над Краснодаром и Северским районом края
- Орбан: Украинцы угрожают семье, детям и внукам
- СМИ: Иран может атаковать Калифорнию дронами
- Кадыров прокомментировал атаки Ирана на мирное население