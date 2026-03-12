Трамп объявил о рекордном выпуске 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран

Американский лидер Дональд Трамп на мероприятии со сторонниками в штате Кентукки объявил о беспрецедентной координации Международного энергетического агентства.

Назван возможный диапазон цен на нефть Brent в марте

По его словам, одновременно выйдут на рынок из резервов разных стран 400 миллионов баррелей нефти. Президент США указал, что это позволит резко сбить мировые цены на сырье и полностью нейтрализовать угрозу, которую создавал Иран. Выступление Трампа закончилось фирменным танцем под песню группы Village People.

Тем временем, у берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

