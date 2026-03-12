СМИ: Взломавший базу ФБР в 2023-м хакер угрожал слить файлы Эпштейна

Взломавший базу Федерального бюро расследований в 2023 году хакер угрожал американским властям обнародовать файлы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Reuters.

По данным агентства, взлом был совершен иностранным хакером, который мог не осознавать, что проник на сервер правоохранительных органов. Злоумышленник выразил отвращение к наличию на устройстве изображений с детской порнографией и оставил сообщение с угрозой передать его владельца ФБР.

Личность взломщика и его местонахождение до сих пор не установлены.

Ранее стало известно, что Эпштейн 17 раз посещал Белый дом во время президентства Билла Клинтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

