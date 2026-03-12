СМИ: Взломавший базу ФБР в 2023-м хакер угрожал слить файлы Эпштейна

По данным агентства, взлом был совершен иностранным хакером, который мог не осознавать, что проник на сервер правоохранительных органов. Злоумышленник выразил отвращение к наличию на устройстве изображений с детской порнографией и оставил сообщение с угрозой передать его владельца ФБР.

Личность взломщика и его местонахождение до сих пор не установлены.

Ранее стало известно, что Эпштейн 17 раз посещал Белый дом во время президентства Билла Клинтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

