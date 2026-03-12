Глава СКР запросил доклад о нападении неизвестных с битами на семью на Камчатке

По данным пресс-службы СК РФ, в соцсетях появилась информация о групповом нападении приезжих. Изначально конфликт произошел из-за парковочного места. Отец и сын семейства получили травмы в результате нападения неизвестных с битами и дубинками. Также пострадала женщина.

Один из нападавших позволил себе публичные оскорбительные высказывания. Органами внутренних дел расследуется уголовное дело.

Ранее толпа мигрантов набросилась на подростка в подмосковном Одинцово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

