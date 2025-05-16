Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле

На начальной стадии участвует турецкая сторона.

Глава МИД Турции Хакан Фидан начал выступление с приветственным словом.

«Перед нами есть два пути: один из путей ведёт нас к миру, второй приведёт к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать», - сказал он.

По его словам, скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования на Украине.

На этом открытая часть встречи завершилась, дальше разговор будет закрытым для прессы. Журналисты ещё не смогли узнать, будут ли на переговорах России и Украины использовать переводчика.

Ранее зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил, почему на данном этапе не подразумевается личная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

