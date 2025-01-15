«Перебить агрессию»: Запад не ожидал поставок «гуманитарного газа» в Приднестровье
Наталья Харитонова заявила НСН, что гуманитарная миссия поставок ставит Киев и Молдову в неудобное положение.
Решение Москвы поставлять гуманитарный газ в Приднестровье разбивает агрессивную антироссийскую риторику Молдовы и Киева, при блокировках поставок их обвинят в «уничтожении» региона, заявила политолог Наталья Харитонова в беседе с НСН.
Россия поставит в Приднестровье «гуманитарный газ», заявил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский по итогам переговоров в Москве. По словам политика, топливо будет подано в объеме, «необходимом для населения Приднестровья», для теплоэнергетики и промышленных предприятий региона. Маршрут поставок российского газа в Приднестровье будет определен в результате дополнительных переговоров. Харитонова назвала это решение Москвы сильным политическим ходом.
«Мне очень интересно, о чем идет речь. Даже если мы говорим о поставках газа не через Украину, а через Турцию, газ все равно должен будет пройти по территории Молдовы до Приднестровья, а также дважды пересечь границу с Украиной. Конкретики пока нет, а ключевые вопросы остались нерешенными. Логистика поставок пока вызывает вопросы», - отметила она.
При этом, по ее словам, гуманитарная миссия поставок ставит Киев и Молдову в неудобное положение.
«С политической точки зрения это эффективный ход, сильный ход, что поставки решили назвать «гуманитарными». Если Украина и Молдова будут препятствовать поставкам гуманитарного газа, это будет означать, что они делают намеренные шаги, чтобы привести Приднестровье к энергоциду. Это приводит население к состоянию гуманитарной катастрофы, означает фактическое уничтожение. Эта та вещь, которую можно использовать во внешнеполитической риторике. Это во многом перебивает агрессивную риторику, которую транслируют Кишинев и Киев о том, что Россия специально оставила Приднестровье без газа. Теперь всем понятно, что Россия не делала это все намеренно, ее спровоцировали. Договоренности не были выполнены Молдовой, они ничего не делали», - рассказала она.
Политолог подчеркнула, что Запад не ожидал такого решения от Москвы, надеясь, что Приднестровье «сдастся» раньше.
«Это часть плана, в котором принимали участие западные страны. Молдова несамостоятельна в таких решениях. Запад рассчитывал на то, что Приднестровье быстро сдастся, обратится за помощью к Молдавии, к ЕС. Но Приднестровье оказалось более стойким. Кишинев тоже рассчитывал, что выполнил свою часть антироссийского плана, что теперь Европа поможет, даст бесплатный газ… А Европа ничего не делает, а Молдавия тоже страдает из-за этой блокады. Поэтому Кишинев оказался в капкане, на который сам же и пошел», - заключила собеседница НСН.
С начала года компания «Газпром» прекратила поставки газа в Молдавию, не исполнявшую свои платежные обязательства, энергокризис возник в Приднестровье. Власти ПМР отмечали, что 122 населенных пункта остались без газа, передает «Радиоточка НСН».
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