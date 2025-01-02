Вице-премьер: В Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все предприятия
В Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все промышленные предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приднестровья» со ссылкой на вице-премьера непризнанной республики Сергея Оболоника.
По его словам, работу не приостановили лишь предприятия, производящие продовольственные продукты. Оболоник подчеркнул, что в республике надеются на то, что в скором времени ситуация в энергетике разрешится в позитивную сторону.
С 1 января российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за отсутствия юридической и технической возможностей. До этого украинский президент Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Приднестровье из-за отсутствия поставок газа из РФ отключили отопление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru