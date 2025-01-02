Вице-премьер: В Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все предприятия

В Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили все промышленные предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приднестровья» со ссылкой на вице-премьера непризнанной республики Сергея Оболоника.

По его словам, работу не приостановили лишь предприятия, производящие продовольственные продукты. Оболоник подчеркнул, что в республике надеются на то, что в скором времени ситуация в энергетике разрешится в позитивную сторону.