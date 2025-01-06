Более 50 тысяч человек остались без тепла и газа в Приднестровье

«В Приднестровье нет ни одного человека, который был бы виновен в этой ситуации, — это все внешний фактор», — заявил в телевизионном заявлении председатель региональной администрации Вадим Красносельский.



Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье с 7-го января будут проводится дважды в сутки — по четыре часа каждый.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за того, что компания «Молдовагаз» регулярно не исполняла свои платежные обязательства. Позднее посольство России в республики возложило ответственность за энергокризис в Приднестровье на Украину — эта страна отказалась продолжать транзит российского газа через свою территорию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

