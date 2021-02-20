Пензенского депутата от КПРФ отпустили из полиции до суда
На задержанных руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова, еще двух членов партии и одного комсомольца в полицейском участке составили административные протоколы, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого секретаря пензенского горкома КПРФ Юлиану Котову.
По ее словам, их отпустили до суда, который состоится 20 февраля. Как отметила Котова, протоколы составлены «за организацию, призывы к незаконной акции».
По мнению представителей КПРФ, таким образом власти хотели «запугать всех активистов и сторонников партии, чтобы они не пришли на мероприятие 23 февраля». Однако это полиции не удалось, поэтому были задержаны все, «кто может потенциально иметь отношение к мероприятию».
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