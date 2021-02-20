Пензенского депутата от КПРФ отпустили из полиции до суда

По ее словам, их отпустили до суда, который состоится 20 февраля. Как отметила Котова, протоколы составлены «за организацию, призывы к незаконной акции».

По мнению представителей КПРФ, таким образом власти хотели «запугать всех активистов и сторонников партии, чтобы они не пришли на мероприятие 23 февраля». Однако это полиции не удалось, поэтому были задержаны все, «кто может потенциально иметь отношение к мероприятию».

