Пензенского депутата от КПРФ отпустили из полиции до суда

На задержанных руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова, еще двух членов партии и одного комсомольца в полицейском участке составили административные протоколы, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого секретаря пензенского горкома КПРФ Юлиану Котову.

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По ее словам, их отпустили до суда, который состоится 20 февраля. Как отметила Котова, протоколы составлены «за организацию, призывы к незаконной акции».

По мнению представителей КПРФ, таким образом власти хотели «запугать всех активистов и сторонников партии, чтобы они не пришли на мероприятие 23 февраля». Однако это полиции не удалось, поэтому были задержаны все, «кто может потенциально иметь отношение к мероприятию».

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ФОТО: pixabay.com
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