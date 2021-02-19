Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Пензенской городской Думе

Лидер фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов, руководитель Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев и координатор Левого фронта по Приволжскому Федеральному Округу Сергей Падалкин задержаны сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ.

В сообщении уточняется, что утром 19 февраля полиция пыталась задержать первого секретаря обкома КПРФ, депутата Заксобрания Пензенской области Георгия Камнева.

По мнению представителей КПРФ, таким образом власти хотели «запугать всех активистов и сторонников партии, чтобы они не пришли на мероприятие 23 февраля». Однако это полиции не удалось, поэтому были задержаны все, «кто может потенциально иметь отношение к мероприятию».

По данным пензенского обкома КПРФ, сотрудники полиции ждали Бахтеева у его дома. При этом у полицейских не было повестки, а также они не объяснили причину задержания. В итоге руководитель Ленинского райкома КПРФ отказался пройти с ними в машину, после чего к нему была применена физическая сила и его доставили во отдел полиции.

Подробности задержания лидера фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александра Смирнова неизвестны. А координатора Левого Фронта по ПФО Сергея Падалкина задержали у обкома КПРФ.

Ранее пензенские коммунисты вместе со своими союзниками по лево-патриотической оппозиции анонсировали акцию «За Россию без дворцов и олигархов», против политических репрессий и за смену власти, которую намеревались провести в Пензе 23 февраля.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко был задержан в Саратове 8 февраля, сообщает Ura.ru. Парламентария оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января.

