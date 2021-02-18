Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ из-за Навального
Лидер КПРФ пообещал «быстро поправить» тех, кто не считает Навального «предателем России», передаёт «Радиоточка НСН».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что готов выгнать главу московского горкома Валерия Рашкина из партии, если он будет выступать в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.
«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят. Навальный – это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки, и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», - пообещал лидер КПРФ.
Ранее Рашкин заявил, что Навального осудили по политическим мотивам. Некоторые эксперты решили, что коммунист таким образом поддержал позицию оппозиционера.
Кроме того, лидер КПРФ прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова, который предрек Рашкину победу над Зюгановым в борьбе за «красную корону компартии».
«У нас партия коллективная, нет наследников. Всех избирают снизу, начиная с района, города, области. У нас тайное голосование, поэтому успокойтесь, партия определит кому и чем заниматься, кому возглавлять. Пока такой вопрос не стоял и не стоит. Более того, абсолютное большинство конференций партийных организаций рекомендуют меня на роль руководителя партии. Но это определит Съезд позднее. Не надо (Невзорову - прим. ред.) лезть в нашу партию, это нетактично. Пусть занимается своими делами», - отметил Зюганов.
Он добавил, что каждый в партии понимает, какими качествами должен обладать лидер.
«Надо иметь огромный опыт работы, понимать и уметь формулировать позицию по поводу того, что происходит в мире. Надо очень любить страну и понимать, что против нее ведут большую войну на истребление. Надо делать всё, чтобы сплачивать патриотические силы», - заключил он.
Ранее Зюганов в интервью НСН заявил, что у партии есть общая позиция по Навальному и все, включая Рашкина, обязаны ей следовать.
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