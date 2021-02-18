Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ из-за Навального

«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят. Навальный – это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки, и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», - пообещал лидер КПРФ.

Ранее Рашкин заявил, что Навального осудили по политическим мотивам. Некоторые эксперты решили, что коммунист таким образом поддержал позицию оппозиционера.

Кроме того, лидер КПРФ прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова, который предрек Рашкину победу над Зюгановым в борьбе за «красную корону компартии».

«У нас партия коллективная, нет наследников. Всех избирают снизу, начиная с района, города, области. У нас тайное голосование, поэтому успокойтесь, партия определит кому и чем заниматься, кому возглавлять. Пока такой вопрос не стоял и не стоит. Более того, абсолютное большинство конференций партийных организаций рекомендуют меня на роль руководителя партии. Но это определит Съезд позднее. Не надо (Невзорову - прим. ред.) лезть в нашу партию, это нетактично. Пусть занимается своими делами», - отметил Зюганов.