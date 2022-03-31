Пентагон: США не ведут подготовку украинских военных в Польше

Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл заявил, что американские военные не занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих на территории Польши. Об этом он сообщил в ходе встречи с военными обозревателями в Вашингтоне, передаёт ТАСС.

Таким образом, он опроверг слова президента США Джо Байдена.

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Глава Белого дома, выступая перед американскими военными, расквартированными в Польше, пообещал не отправлять их на Украину, а ограничиться обучением на польской территории украинских солдат.

Ранее Байден 40 минут вел переговоры с главами Минобороны США и Украины в Варшаве.

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