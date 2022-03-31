Пентагон: США не ведут подготовку украинских военных в Польше
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл заявил, что американские военные не занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих на территории Польши. Об этом он сообщил в ходе встречи с военными обозревателями в Вашингтоне, передаёт ТАСС.
Таким образом, он опроверг слова президента США Джо Байдена.
Глава Белого дома, выступая перед американскими военными, расквартированными в Польше, пообещал не отправлять их на Украину, а ограничиться обучением на польской территории украинских солдат.
Ранее Байден 40 минут вел переговоры с главами Минобороны США и Украины в Варшаве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- «Спартак»: Защитник клуба Айртон перешел во «Фламенго»
- Шольц: Германия отказалась платить за российский газ в рублях
- Актриса Балякина попала в массовое ДТП в Москве
- СМИ: Disney полностью остановит прокат своих фильмов в России
- ЦБ: Международные резервы РФ сократились почти на $40 миллиардов
- Законопроект о правовом статусе ЧВК внесен в Госдуму
- Путин заявил об остановке контрактов на покупку газа при отказе от оплаты в рублях
- Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
- Драги: Поставки российского газа находятся вне опасности
- Пентагон: США не ведут подготовку украинских военных в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru