Пентагон: США не ведут подготовку украинских военных в Польше

Глава Белого дома, выступая перед американскими военными, расквартированными в Польше, пообещал не отправлять их на Украину, а ограничиться обучением на польской территории украинских солдат.

Ранее Байден 40 минут вел переговоры с главами Минобороны США и Украины в Варшаве.