Байден 40 минут вел переговоры с главами Минобороны США и Украины в Варшаве

Президент США Джо Байден принял участие в переговорах с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Америнаский президент и военачальники общались 40 минут в гостинице Marriott в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома, прибывшего с президентом в Польшу.

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Переговоры с участием Байдена начались в 11.40 и завершились в 12.21 по центральноевропейскому времени (с 13.40 по 14.21 мск). В Белом доме не раскрыли подробности переговоров.

Байден приземлился в Польше 25 марта. По прибытии в Подкарпатское воеводство его встретил польский коллега Анджей Дуда, пишет Газета.ru.

Также в составе американской делегации Варшаву посетили глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они участвовали во встрече с главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым в формате «2+2».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПольшаУкраинаПереговорыБайденДжо Байден
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