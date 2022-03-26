Байден 40 минут вел переговоры с главами Минобороны США и Украины в Варшаве

Переговоры с участием Байдена начались в 11.40 и завершились в 12.21 по центральноевропейскому времени (с 13.40 по 14.21 мск). В Белом доме не раскрыли подробности переговоров.

Байден приземлился в Польше 25 марта. По прибытии в Подкарпатское воеводство его встретил польский коллега Анджей Дуда, пишет Газета.ru.

Также в составе американской делегации Варшаву посетили глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они участвовали во встрече с главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым в формате «2+2».

