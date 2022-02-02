Пентагон подтвердил переброску дополнительных войск в Европу

По его словам, эти перемещения осуществляются с целью «усилить оборону союзников», также это ответ на действия России на границе с Украиной.

«Эти перемещения носят временный характер. Военнослужащие США не будут участвовать в военных действиях на Украине», - подчеркнул Кирби.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу.

