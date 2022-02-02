Пентагон подтвердил переброску дополнительных войск в Европу
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США действительно отправят свои военные силы в Германию, Польшу и Румынию, сообщает РИА Новости.
По его словам, эти перемещения осуществляются с целью «усилить оборону союзников», также это ответ на действия России на границе с Украиной.
«Эти перемещения носят временный характер. Военнослужащие США не будут участвовать в военных действиях на Украине», - подчеркнул Кирби.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу.
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