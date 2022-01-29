В Венгрии сочли нецелесообразным размещение сил НАТО на территории страны

Глава ведомства рассказал, что власти США ведут переговоры о размещении военного контингента НАТО не только с Венгрией в связи с ситуацией вокруг Украины.

«В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой «Программы развития обороны и вооруженных сил» Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», —рассказал Бенке.

Как заявил министр, Венгрия поменяла свою позицию насчет вступления украины в НАТО и теперь не поддерживает в этом Киев из-за «непозволительного поведения» и притеснений закарпатских венгров.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен в ближайшем будущем отправить небольшой дополнительный контингент войск США в Восточную Европу, передает пресс-пул Белого дома.

