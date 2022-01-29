В Венгрии сочли нецелесообразным размещение сил НАТО на территории страны
Размещения сил НАТО на территории Венгрии не требуется, заявил министр обороны Тибор Бенке в эфире венгерской радиостанции InfoRádió.
Глава ведомства рассказал, что власти США ведут переговоры о размещении военного контингента НАТО не только с Венгрией в связи с ситуацией вокруг Украины.
«В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой «Программы развития обороны и вооруженных сил» Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», —рассказал Бенке.
Как заявил министр, Венгрия поменяла свою позицию насчет вступления украины в НАТО и теперь не поддерживает в этом Киев из-за «непозволительного поведения» и притеснений закарпатских венгров.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен в ближайшем будущем отправить небольшой дополнительный контингент войск США в Восточную Европу, передает пресс-пул Белого дома.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,6 млн+113 тыс. / сут.
Умерли
330 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 010 / сут.
- В Венгрии сочли нецелесообразным размещение сил НАТО на территории страны
- В Британии актер Дэвид Суше за роль Эркюля Пуаро получил титул рыцаря
- В Курске задержали грабителей ювелирного магазина с драгоценностями на 160 млн рублей
- Президент Казахстана рассказал о целях террористов во время беспорядков в Алма-Ате
- Стало известно о жертвах крушения Ми-8 под Ульяновском
- Беглый польский солдат обратился в Гаагский трибунал
- СМИ сообщили подробности инцидента с МиГ-31 в Новгородской области
- «Не все фишки стоят на доске». Россия борется с военными угрозами
- В РПЦ высказались о необходимости закрыть «магазины для взрослых»
- В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина и Зеленского в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru