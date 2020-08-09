Пентагон перегруппировывает войска в Европе ближе к российским границам

Глава Пентагона считает предпринятый шаг усилением НАТО, отмечает Газета.ru.

По словам Эспера, союзники одобрили такое решение военного блока администрации президента США Дональда Трампа.

Всего США выведут из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. В Бельгию и Италию перебросят 5,6 тысяч человек, немногим более 6 тысяч – вернутся в Америку. В Германии останется 25-тысячный военный контингент США.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН обратил внимание на расширение зоны влияния НАТО в Европе. Он также напомнил, что само существование НАТО противоречит договоренностям, которые были достигнуты в 1990 году и изложены в Парижской хартии для новой Европы.

«Там есть подписи всех стран – членов НАТО на тот момент, там есть подписи Советского Союза, других стран Центральной и Восточной Европы. В этом документе было четко зафиксировано, что безопасность неделима, что она не делится на блоки. Исходя из этой логики была впоследствии распущена Организация Варшавского Договора. Но НАТО, которая в Парижской хартии ни разу не упоминалась, не просто сохранилась, но с тех пор существенно усилилась. Территория НАТО увеличилась более чем на 30%. Все это приращение произошло за счет приближения границ НАТО к нашей стране», - отметил Косачев.

