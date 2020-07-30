Песков: Чем меньше солдат США в Европе, тем спокойнее на континенте

Россия не представляет угрозы для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», подчеркивает РИА ФАН.

Кроме того, Песков подчеркнул, что сокращение военного контингента США в Германии это внутреннее дело Вашингтона.

