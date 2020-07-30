Песков: Чем меньше солдат США в Европе, тем спокойнее на континенте
Россия не представляет угрозы для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», подчеркивает РИА ФАН.
Кроме того, Песков подчеркнул, что сокращение военного контингента США в Германии это внутреннее дело Вашингтона.
Напомним, накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в течение нескольких недель начнут производить передислокацию своих войск из ФРГ в другие страны Европы.
По его словам, эти меры необходимы альянсу НАТО для «сдерживания России». При этом Эспер отметил, что США не планируют в настоящее время перебрасывать часть своих военнослужащих из Германии в Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркивает Ura.ru.
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