Песков: Чем меньше солдат США в Европе, тем спокойнее на континенте

Россия не представляет угрозы для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», подчеркивает РИА ФАН.

Кроме того, Песков подчеркнул, что сокращение военного контингента США в Германии это внутреннее дело Вашингтона.

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Напомним, накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в течение нескольких недель начнут производить передислокацию своих войск из ФРГ в другие страны Европы.

По его словам, эти меры необходимы альянсу НАТО для «сдерживания России». При этом Эспер отметил, что США не планируют в настоящее время перебрасывать часть своих военнослужащих из Германии в Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркивает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияЕвропаСШАДмитрий Песков
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