Косачев: На усиление НАТО ответит не МИД, а Минобороны
Глава комитета по международным делам Совета Федерации в эфире НСН напомнил, что само существование НАТО противоречит договоренностям, которые были достигнуты в 1990 году и изложены в Парижской хартии для новой Европы.
МИД России отреагировал на планы США перебросить войска из Германии в Польшу. Как сообщает РИА «Новости», замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что российская сторона следит за ситуацией, в том числе и с точки зрения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором альянс соглашается не размещать существенных боевых сил вблизи России.
По словам Грушко, Вашингтон последовательно разрушает все международные военные обязательства и потому «очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа».
Ранее Польша предложила финансировать размещение на своей территории американской бронетанковой дивизии после того, как президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН напомнил, что само существование НАТО противоречит договоренностям, которые были достигнуты в 1990 году и изложены в Парижской хартии для новой Европы.
«Там есть подписи всех стран – членов НАТО на тот момент, там есть подписи Советского Союза, других стран Центральной и Восточной Европы. В этом документе было четко зафиксировано, что безопасность неделима, что она не делится на блоки. Исходя из этой логики была впоследствии распущена Организация Варшавского Договора. Но НАТО, которая в Парижской хартии ни разу не упоминалась, не просто сохранилась, но с тех пор существенно усилилась. Территория НАТО увеличилась более чем на 30%. Все это приращение произошло за счет приближения границ НАТО к нашей стране», - отметил Косачев.
По его словам, Россия имеет дело с совокупным военным потенциалом НАТО. «Военный бюджет НАТО более чем в 20 раз превосходит военный бюджет России. Совокупная военная мощь НАТО сама по себе ломает баланс сил в Европе и мире, понижает порог использования военной силы. Приближение военного потенциала альянса к нашим границам еще более усугубляет эту ситуацию. Риски применения военной силы, очевидно, возрастают и не могут не учитываться в военном планировании нашей страны. Все это противоречит договоренностям, которые достигались в рамках работы над Парижской хартией, Основополагающим актом Россия – НАТО. И создает новые риски для безопасности европейских стран, включая Россию. Реагировать на это будет не МИД, а Министерство обороны», - заключил сенатор.
Напомним, в прошлом году стало известно о договоренностях США и Польши по размещению дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек.
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