Косачев: На усиление НАТО ответит не МИД, а Минобороны

МИД России отреагировал на планы США перебросить войска из Германии в Польшу. Как сообщает РИА «Новости», замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что российская сторона следит за ситуацией, в том числе и с точки зрения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором альянс соглашается не размещать существенных боевых сил вблизи России.

По словам Грушко, Вашингтон последовательно разрушает все международные военные обязательства и потому «очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа».

Ранее Польша предложила финансировать размещение на своей территории американской бронетанковой дивизии после того, как президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН напомнил, что само существование НАТО противоречит договоренностям, которые были достигнуты в 1990 году и изложены в Парижской хартии для новой Европы.