Пентагон открывает «дверь в НАТО» для Грузии и Украины

По словам Остина, «дверь в НАТО» открыта для Грузии и для Украины. Представитель оборонного ведомства США намерен призвать страны сделать необходимые изменения, которые позволят им претендовать на членство в северо-атлантическом альянсе.

Также Пентагон готов предоставить защиту Грузии и Украине от агрессии России.

«Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», — цитирует Остина пресс-служба ведомства.

Ранее на сайте президента Украины опубликовано совместное заявление по стратегическому партнерству с США, в которм Соединенные Штаты берут на себя обязательства продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее агрессию.

