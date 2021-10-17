Пентагон открывает «дверь в НАТО» для Грузии и Украины

Министр обороны США Ллойд Остин намерен обсудить условия членства в НАТО Грузию и Украину в рамках своего европейского турне в эти страны, говорится на сайте Министерства обороны США.

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По словам Остина, «дверь в НАТО» открыта для Грузии и для Украины. Представитель оборонного ведомства США намерен призвать страны сделать необходимые изменения, которые позволят им претендовать на членство в северо-атлантическом альянсе.

Также Пентагон готов предоставить защиту Грузии и Украине от агрессии России.

«Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», — цитирует Остина пресс-служба ведомства.

Ранее на сайте президента Украины опубликовано совместное заявление по стратегическому партнерству с США, в которм Соединенные Штаты берут на себя обязательства продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее агрессию.

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ТЕГИ:НАТОУкраинаГрузияСШАПентагон
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