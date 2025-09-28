ЦСР: России хватит бензина даже с учетом ремонтов на НПЗ
В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учетом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова.
Ситуация, связанная с ростом цен на бензин или дизель возникает в России каждые два-три года, указал эксперт. Это создает ажиотаж на топливном рынке. В результате топливные компании, особенно мелкие и частные, стараются по максимуму заработать.
В России в некоторых регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. Например, они отпускают только 10–20 л на каждого клиента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
