ЦСР: России хватит бензина даже с учетом ремонтов на НПЗ

Ситуация, связанная с ростом цен на бензин или дизель возникает в России каждые два-три года, указал эксперт. Это создает ажиотаж на топливном рынке. В результате топливные компании, особенно мелкие и частные, стараются по максимуму заработать.

В России в некоторых регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. Например, они отпускают только 10–20 л на каждого клиента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

