Росреестр: В РФ находится 8 городов с именами в названии

Согласно информации источника, кроме городов Владимир и Артем, который находится в Приморском крае, к таким городам также относятся Беслан в Северной Осетии, Верея в Подмосковье, Аксай в Ростовской области, Алдан в Якутии, Салават в Башкортостане и Тулун в Иркутской области.

При этом отмечается, что всего в системе Росреестра содержатся свыше 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами. В ведомстве подчеркнули, что большинство из них расположены в Татарстане (39) и Башкортостане (35).

Ранее в Росреестре перечислили российские города с самым коротким названием, среди которых в том числе — Буй, Гай, Дно, Обь и другие, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».