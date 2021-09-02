Украина надеется, что США будут помогать ей в борьбе с «российской агрессией»
США будут продолжать помогать Украине привлекать Россию к ответственности за ее агрессию. Такое утверждение дается в тексте совместного заявления по стратегическому партнерству Украины и США, опубликованного на сайте президента Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, ранее в среду 1 сентября завершилась его встреча с американским коллегой Джо Байденом. "Соединенные Штаты - вместе с Украиной. И будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой", - указано в тексте документа.
Стороны призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня в Донбассе, а также начать "по-настоящему участвовать" в прекращении конфликта на востоке Украины, чтобы закончить военные действия. РФ неоднократно отрицала свою причастность к конфликту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru