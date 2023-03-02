Пентагон опроверг передачу разведданных Украине для нанесения ударов по РФ
Военное ведомство США не делилось с Киевом разведывательными данными, передает ТАСС слова представителя Пентагона.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США предоставляют Киеву данные только по территории Украины.
Вашингтон не стремится к прямому военному столкновению с Москвой, подчеркнул представитель ведомства. По его словам, США не имеют отношения к диверсии в Брянской области.
Райдер добавил, что Пентагон всегда готов к переговорам с Минобороны РФ.
Коалиция США по поддержке Украины может распасться, предупредила ранее газета The New York Times. Причиной издание назвало усталость граждан от агрессивной политики Белого дома, передает НСН.
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