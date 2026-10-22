В Росгвардии рассказали, как быстро оперативные группы приедут на вызов

Алексей Коротков рассказал в пресс-центре НСН, что установить охранный комплекс себе домой не так дорого, а абонентская плата равна цене чашки кофе.

Скорость реагирования группы на сигнал вызова в среднем составляет одну-две минуты. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.

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«Скорость реагирования на вызов может составить всего десять секунд, если машина с сотрудниками Росгвардии находится рядом, а в других случаях — занять одну-две минуты. При установке охранного комплекса специалисты прорабатывают наиболее короткий путь до объекта. Маршрут отрабатывается при постановке объекта на охрану. Что касается стоимости услуг: минимальный пакет установки охранного комплекса стоит 25 тысяч рублей, а абонентская плата составляет от 200 до 1500 рублей», — рассказал он.

Ранее Коротков предупредил в пресс-центре НСН, что публикация в соцсетях фотографий из отпуска с геометкой может стать наводкой для грабителей.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:БезопасностьРосгвардия

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