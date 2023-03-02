В России разрабатывают операции с ядерным оружием для защиты от США
Новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от возможной агрессии США разрабатывают в России. Об этом говорится в статье замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова, опубликованной в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».
Как отмечается в материале, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, Вашингтон утрачивает господство из-за России. В результате агрессивность военно-политического курса Соединенных Штатов в отношении России возрастает.
По мнению авторов, США намерены провести «стратегическую (глобальную) многосферную операцию» против РФ, отмечает телеканал «360». В ее ходе планируется поражение не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил посредством мгновенного глобального удара, нейтрализация оставшихся и стартовавших ядерных носителей РФ и минимальный достаточный ядерный удар по России для уничтожения страны.
«Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона ... отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания», — указано в статье.
Подобные операции предполагают использование современных стратегических наступательных, оборонительных, ядерных и неядерных вооружений. Среди целей операции стратегических сил сдерживания РФ — отражение глобального удара США и НАТО, подавление американской глобальной системы ПРО для исключения уничтожения в воздухе российских ракет, удар для нанесения противнику неприемлемого ущерба, пишет Свободная пресса.
В материале указано, что предотвращение агрессии со стороны Вашингтона возможно при убедительной демонстрации оппоненту способности Москвы обеспечить выполнение критерия сдерживания по меньшей мере на одном из этапов воздушно-космического периода многосферной операции Запада.
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