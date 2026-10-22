В России объяснили первое в истории заражение человека вирусом Шамонда
Анатолий Альтштейн заявил НСН, что никакой новой эпидемии не будет, но вирус необходимо изучать в России.
Заражение одного человека вирусом Шамонда не означает, что он теперь окончательно «перешел» на людей, это случайность, заявил НСН главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Во Франции произошло заражение человека вирусом Шамонда, это первое в мире задокументированное обнаружение заболевания среди людей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Франции. В ведомстве уточнили, что пациент умер в больнице в начале октября, он страдал от серьезного иммунодефицита. Предполагается, что инфекция попала в его организм через укус мошки. Альтштейн уверен, что никаких последствий не будет.
«Этот вирус относится к РНК-содержащим буньявирусам. Он известен с середины 60-х годов, но он считался вирусом, который заражает крупный рогатый скот, коз, овец, вызывает, как правило, не смертельное заболевание, повышение температуры, вялость, снижение в удое молока может быть. Никогда раньше он не регистрировался как вирус, который может поражать человека. Я думаю, что это случайность. Этот человек был болен иммунодефицитом, у него резко снижен иммунитет, поэтому произошло заражение», - отметил он.
По его словам, вакцины от этого вируса нет, как и лекарств.
«Нет никаких серьезных оснований считать, что этот вирус теперь перешел на человека и будет людей заражать. Но все равно нужно исследовать эту группу вирусов у нас в России, это будет полезно. Нужно исследовать, есть ли он в России, нужны специальные исследования. Что касается «нового ковида», об этом даже говорить не приходится. Но вакцины, конечно, нет, и у нас очень мало вирусов, против которых есть серьезные лекарства. Если потребуется лечение, оно будет симптоматическим. Скот тоже против этого вируса не вакцинируют», - рассказал он.
Вирус Шамонда был впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х. В основном он поражает крупный рогатый скот, вызывая у животных лихорадку. Инфекция передается через укусы насекомых.
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