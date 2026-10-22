«Этот вирус относится к РНК-содержащим буньявирусам. Он известен с середины 60-х годов, но он считался вирусом, который заражает крупный рогатый скот, коз, овец, вызывает, как правило, не смертельное заболевание, повышение температуры, вялость, снижение в удое молока может быть. Никогда раньше он не регистрировался как вирус, который может поражать человека. Я думаю, что это случайность. Этот человек был болен иммунодефицитом, у него резко снижен иммунитет, поэтому произошло заражение», - отметил он.

По его словам, вакцины от этого вируса нет, как и лекарств.

«Нет никаких серьезных оснований считать, что этот вирус теперь перешел на человека и будет людей заражать. Но все равно нужно исследовать эту группу вирусов у нас в России, это будет полезно. Нужно исследовать, есть ли он в России, нужны специальные исследования. Что касается «нового ковида», об этом даже говорить не приходится. Но вакцины, конечно, нет, и у нас очень мало вирусов, против которых есть серьезные лекарства. Если потребуется лечение, оно будет симптоматическим. Скот тоже против этого вируса не вакцинируют», - рассказал он.

Вирус Шамонда был впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х. В основном он поражает крупный рогатый скот, вызывая у животных лихорадку. Инфекция передается через укусы насекомых.

