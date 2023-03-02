СМИ предупредили о возможном распаде коалиции США по поддержке Украины

Внешний госдолг РФ сократился впервые за три года

Глава МИД РФ Лавров принимает участие в министерской встречи G20

Не менее двух человек погибли при попадании ракеты в дом в Запорожье

Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился в Гаване с президентом Кубы и Раулем Кастро

РФ и США расширили перекрестные полёты на МКС на одну миссию