СМИ предупредили о возможном распаде коалиции США по поддержке Украины

Коалиции США по поддержке Украины грозит распад из-за усталости населения от агрессивной внешней политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что сторонники увеличения финансовой и военной помощи Киеву обеспокоены сложившейся ситуацией. Уровень поддержки содействия Украине снизился с 60 до 48 процентов, пишет «Свободная пресса».

По словам экс-советника президента США республиканца Энди Сурабяна, усталость от конфликта происходит в ходе почти каждой зарубежной интервенции, указывает телеканал «360».

«Американцы не связывают понятие личной безопасности с положением дел на Украине», — подчеркнул политик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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