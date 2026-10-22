Дачникам объяснили, как подготовить сад и огород к зиме

По его словам, основные работы лучше всего выполнить после листопада, когда ещё сохраняются положительные температуры. Тяжелые глинистые почвы будет полезно перекопать, а для рыхлой земли выбрать более щадящие методы, для сохранения естественного баланса почвенной микрофлоры.

Эксперт указал, что хороший результат дает мульчирование компостом, соломой или другими органическими материалами, также будет полезен посев сидератов.

«Горчица, фацелия и овес обогащают почву органическим веществом, а их корни улучшают структуру грунта и помогают сохранить его плодородие к следующему сезону», — отметил он.

Бессарабов подчеркнул, что в конце сезона лучше отказаться от применения азотных удобрений, так как избыток азота стимулирует появление молодых побегов, особенно уязвимых перед морозами. Лучше, в зависимости от состояния почвы, выбрать удобрения с фосфором, калием и микроэлементами.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что закрывая дачу на зиму следует перекрыть воду и обесточить дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

