Стабильность и престиж: В Росгвардии раскрыли, чем служба привлекает молодежь
В Росгвардии очень низкая текучесть кадров, потому что служба в ведомстве — это не только стабильность, но и престиж, сказал в пресс-центре НСН Алексей Коротков.
Подразделения Росгвардии укомплектованы на 95%. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.
«На данный момент штатная численность сотрудников управления вневедомственной охраны Московской области — четыре тысячи человек. Укомплектованность подразделений составляет 95%. Текучесть кадров связана исключительно со сменой места жительства или семейными обстоятельствами. При этом системной текучести кадров нет. У нас достаточно хороший заработок, социальные гарантии и страховки. Сотрудник знает, что, выйдя на службу, в конце месяца он стабильно получит зарплату, на которую может рассчитывать. Это привлекает молодых людей. Служба в Росгвардии — это не только стабильность, но и престиж» — рассказал он.
Ранее Коротков в пресс-центре НСН рассказал, каких результатов удалось достичь подразделению за этот год, а также указал на отсутствие краж на охраняемых объектах.
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