Вопреки политике: Бутман назвал причину успеха российского джаза в Азии
Японская аудитория любит хороший джаз из России, хотя неумные политики и пытаются вводить японцев в заблуждение, сказал НСН Игорь Бутман.
Японская публика тепло встретила артистов Санкт-Петербургской филармонии, потому что они хорошо делают свою дело, а страны Азии в целом положительно относятся к российским музыкантам, заявил НСН джазмен Игорь Бутман.
Японская публика продолжает тепло принимать российских музыкантов, рассказал гендиректор Санкт-Петербургской филармонии Илья Черкасов по итогам гастролей в страну симфонического оркестра. По его словам, японская аудитория абсолютно не поменялась, «невзирая на все то, что происходит в японском социуме и политике». Игорь Бутман согласен с Черкасовым, отметив, что азиатская аудитория в целом любит джаз и российских музыкантов.
«Если хорошо играем, то и публика прекрасно принимает. А в Петербургской филармонии прекрасные артисты. Если зрители пришли, это уже выражение того, что музыка для них — важное коммуникативное средство. Можно с помощью искусства взаимодействовать, смотреть, думать и переживать. А дальше все делают уже не очень умные люди, — политики, которые вводят людей в различные заблуждения», — отметил Бутман.
По словам джазмена, Япония давно является тем местом, где джаз очень популярен. Аналогично Бутман оценил и другие азиатские страны.
«Японцы приняли этот вид искусства. И в какой-то степени сохранили его. Многие американские музыканты благодаря Японии не потерялись, и в какой-то момент джаз приобрел замечательную аудиторию, так же, как потом и в России. Сколько к нам приезжало музыкантов, которые тоже получали огромное удовольствие от выступлений перед российской публикой. А Китай вообще развивается во всех направлениях: и в классической музыке, и джазовой. В Китае преподают даже наши замечательные, авторитетный и очень уважаемые в мире артисты. Индия, Тайланд тоже развиваются. Когда мы были в Тайланде, собирали и большие залы, и открытые площадки. Принимали нас очень хорошо. В Филиппинах и Малайзии тоже, кстати, очень музыкальные люди, и джаз там воспринимается очень серьезно. Есть большой фестиваль и в Джакарте, столице Индонезии», — поделился Бутман.
Говоря о планах на будущий год, джазмен отметил, что Азия — в их числе.
«В следующем году мы едем в Китай. Надеюсь, что посетим и Тайланд. Есть планы и на посещение Индии, куда мы с 2012 года почти каждый год ездили оркестром, но малым составом. В общем, надеемся на выступления в самых далеких, но дружественных точках мира: Бразилия, Никарагуа, Гондурас. Надеемся и на Кубу с Аргентиной и Чили тоже», — добавил Бутман.
Ранее Игорь Бутман рассказал НСН, почему в России растет интерес к джазу.
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