Пентагон объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов
США выделят Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе визита в Киев.
Он отметил, что США под руководством американского лидера Джо Байдена продолжают наращивать поддержку Украины. По словам Остина, в пакет помощи войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.
Глава Пентагона также отметил, что союзники стараются удовлетворить актуальные нужды Украины и настроены поддерживать помощь, как было обещано в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном Байденом в июне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план Б. По словам Зеленского, план Б заключается именно в изменении американской политики. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru