Пентагон объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов

Глава Пентагона также отметил, что союзники стараются удовлетворить актуальные нужды Украины и настроены поддерживать помощь, как было обещано в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном Байденом в июне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план Б. По словам Зеленского, план Б заключается именно в изменении американской политики. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

