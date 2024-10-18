Путин: Россия готова к продолжению вооруженной борьбы на Украине

На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он указал, что Россия готова к продолжению вооруженной борьбы.

«Победа будет за нами», - заключил российский лидер.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».