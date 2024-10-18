Путин: Россия готова к продолжению вооруженной борьбы на Украине
18 октября 202417:31
Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он указал, что Россия готова к продолжению вооруженной борьбы.
«Победа будет за нами», - заключил российский лидер.
Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru