Путин: Россия готова к продолжению вооруженной борьбы на Украине

Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он указал, что Россия готова к продолжению вооруженной борьбы.

«Победа будет за нами», - заключил российский лидер.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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