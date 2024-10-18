Зеленский назвал изменение американской политики планом Б Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план Б. Об этом президент Украины заявил в эфире новостного телемарафона.

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По словам Зеленского, Украина рассчитывает на перемену политики США после президентских выборов.

Украинский президент назвал Вашингтон «главным донором помощи Украины». Он отметил, что именно в изменении американской политики заключается план Б Украины. «Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины в Хорватии заявил, что обстановка на поле боя «создает возможность» предпринимать шаги для завершения украинского конфликта не позднее 2025 года.

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ФОТО: AP / ТАСС
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