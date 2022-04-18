Пентагон начнет тренировку украинских военных
США планируют обучить военнослужащих ВСУ стрелять из американских гаубиц. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
Кирби отметил, что Соединенные Штаты готовы начать процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, которые вскоре поступят туда. Он также уточнил, что обучение пройдет за пределами Украины.
По данным представительства Минобороны США, американские военные инструкторы начнут обучение украинских солдат примерно через несколько дней.
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