СМИ: Данные разведки США опровергают заявления Байдена о «геноциде» на Украине
Данные американской разведки не подтверждают высказывания президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине, кроме того, заявления главы государства вызвали обеспокоенность в его администрации. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее Байден дважды назвал «геноцидом» действия Вооруженных сил РФ на Украине. Позже Белый дом пояснил, что слова президента отражают его мнение и видение ситуации на местах.
По данным собеседников NBC News, доклады разведки о ситуации на Украине «не поддерживают» определения геноцида, который предполагает «наличие цели уничтожения этнической группы или нации». Как отметил один их сотрудников разведки США, «пока это не то, что мы видим».
Кроме того, в Госдепартаменте телеканалу заявили, что слова Байдена затрудняют работу над непредвзятой юридической оценкой происходящего в конфликте на Украине.
«Байден с недавних пор стал в частном порядке обозначать свои взгляды, и в Белом доме не удивились тому, что он назвал происходящее на Украине "геноцидом", но опешили от того, что он сделал это настолько свободно в речи об инфляции в штате Айова», — отмечает NBC News.
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