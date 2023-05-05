Пекин заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с Москвой

Пекин готов урегулировать кризис вокруг Украины вместе с Москвой, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Китая Цинь Ган.

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По его словам, КНР будет продвигать идею мирных переговоров, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса. Также китайский дипломат отметил взаимодействие между Пекином и Москвой после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Ранее в Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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