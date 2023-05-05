Пекин заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с Москвой

По его словам, КНР будет продвигать идею мирных переговоров, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса. Также китайский дипломат отметил взаимодействие между Пекином и Москвой после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Ранее в Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

