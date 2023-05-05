Пекин заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с Москвой
5 мая 202306:01
Пекин готов урегулировать кризис вокруг Украины вместе с Москвой, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, КНР будет продвигать идею мирных переговоров, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса. Также китайский дипломат отметил взаимодействие между Пекином и Москвой после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Ранее в Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru