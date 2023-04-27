Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поприветствовал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Столтенберга, важно, что КНР получает «лучшее понимание позиций Украины». Генсек альянса отметил, что страны НАТО в первую очередь поддерживают предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что телефонная беседа Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — это важный шаг Пекина для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Адвокат опровергла выплату долга инстаблогером Александрой Митрошиной
- 15-летния россиянка Андреева переиграла 14-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мадриде
- Пригожин назвал шуткой свой приказ остановить бои в Артемовске
- Ученые предложили запретить секс в космосе
- СМИ: СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Кортнева
- Минобороны: высокоточным оружием поражены пункты дислокации резервов ВСУ
- Премьер Молдавии пообещал штрафы за ношение Георгиевской ленты в День Победы
- Роскачество: каждая вторая бутылка дешевого коньяка в России оказалась поддельной
- В Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза
- СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru