Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поприветствовал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам Столтенберга, важно, что КНР получает «лучшее понимание позиций Украины». Генсек альянса отметил, что страны НАТО в первую очередь поддерживают предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что телефонная беседа Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — это важный шаг Пекина для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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