Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

По словам Столтенберга, важно, что КНР получает «лучшее понимание позиций Украины». Генсек альянса отметил, что страны НАТО в первую очередь поддерживают предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что телефонная беседа Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — это важный шаг Пекина для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, сообщает «Радиоточка НСН».

