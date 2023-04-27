В Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса
Телефонная беседа председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского — важный шаг Пекина для содействия политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе совещания глав МИД государств Центральной Азии и Китая.
Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор накануне, напоминает Ura.ru.
«Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия урегулированию ... который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров», — цитирует министра РИА Новости.
Цинь Ган подчеркнул, что кризис необходимо решать политическим путем, «каким бы сложным ни был конфликт».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru