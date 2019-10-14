В Кремле оценили «путинизм» Суркова

Как заметил на это Песков, он не знает, что означает последнее выражение.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос, какой идеологией руководствуется Путин в своей политической деятельности, сообщает RT.

По словам Пескова, президент стремится к абсолютному прагматизму в работе, направленной на развитие страны, обеспечение условий для развития общества и каждого гражданина отдельно.

Как сообщает «Свободная пресса», Дмитрий Песков также считает, что у исследователе есть большой участок работы для анализа эффекта Путина с точки зрения разрушения «монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности».

