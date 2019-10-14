В Кремле оценили «путинизм» Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью помощника главы государства Владислава Суркова, который применил выражение «птинизм». Как передает Ura.ru, Песков заявил, что ему не импонирует сам термин. Однако представитель Кремля согласился с Сурковым, что 20 лет, проведенные Путиным на посту президента и главы правительства, важны как для страны, так и для всего мира.
Ранее помощник президента РФ заявил, что «путинизм» — хорошо работающий метод управления страной, и призвал изучать этот «глобальный политический лайфхак».
Как заметил на это Песков, он не знает, что означает последнее выражение.
Пресс-секретарь также ответил на вопрос, какой идеологией руководствуется Путин в своей политической деятельности, сообщает RT.
По словам Пескова, президент стремится к абсолютному прагматизму в работе, направленной на развитие страны, обеспечение условий для развития общества и каждого гражданина отдельно.
Как сообщает «Свободная пресса», Дмитрий Песков также считает, что у исследователе есть большой участок работы для анализа эффекта Путина с точки зрения разрушения «монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности».
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